Ягудин высказался о прокате фигуриста Коляды на ЧМ в Сайтаме

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Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал выступление Михаила Коляды по итогам короткой программы на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Ягудин высказался о прокате фигуриста Коляды на ЧМ в Сайтаме
  • РИА Новости

«После выступления Самарина мы услышали фразу, которая мне запомнилась: «Простите, нам стыдно». Хотелось бы услышать это от Коляды и от тренера», — заявил Ягудин в интервью Первому каналу.

В своей короткой программе Михаил Коляда допустил ряд ошибок, в частности, не сумел выполнить каскад четверной тулуп + тройной тулуп, сделав лишь тройной тулуп. По итогам своего проката спортсмен занял десятое место.

Ранее Татьяна Тарасова сказала о выступлении Коляды в короткой программе, что хвалить Михаила не за что.

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