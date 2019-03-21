Татьяна Тарасова о выступлении Коляды в короткой программе: хвалить не за что

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о выступлении Михаила Коляды в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Татьяна Тарасова о выступлении Коляды в короткой программе: хвалить не за что
  • РИА Новости

«Понимаете, он же не Джейсон Браун, чтобы просто кататься. Здесь просто без слов. Я не могу уже о нём говорить. Получается, что я его всё время ругаю, но хвалить не за что. Так бы похвалила. Зачем разгоняться как сумасшедший при заходе на прыжок? Когда это он с такой скоростью прыгал? Ему просто подфартило с этими оценками», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Действующий вице-чемпион России по итогам своего проката на мировом первенстве набрал 84,23 балла и занял десятое место.

Ранее сообщалось, что Алексей Ягудин похвалил Андрея Лазукина за прокат короткой программы на ЧМ в Сайтаме.

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