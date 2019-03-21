Татьяна Тарасова о выступлении Коляды в короткой программе: хвалить не за что
- РИА Новости
«Понимаете, он же не Джейсон Браун, чтобы просто кататься. Здесь просто без слов. Я не могу уже о нём говорить. Получается, что я его всё время ругаю, но хвалить не за что. Так бы похвалила. Зачем разгоняться как сумасшедший при заходе на прыжок? Когда это он с такой скоростью прыгал? Ему просто подфартило с этими оценками», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.
Действующий вице-чемпион России по итогам своего проката на мировом первенстве набрал 84,23 балла и занял десятое место.
Ранее сообщалось, что Алексей Ягудин похвалил Андрея Лазукина за прокат короткой программы на ЧМ в Сайтаме.