Ягудин похвалил Лазукина за прокат короткой программы на ЧМ в Сайтаме
- Reuters
«Молодец, просто умничка! Первый раз на чемпионате мира. У него было не очень много времени, чтобы спокойно и равномерно подготовиться, но он со своей задачей справился», — приводит слова Ягудина РИА Новости.
Он отметил, что очень важно чисто откатать короткую программу, чтобы иметь определённый задел на случай, если соперники допустят ошибки.
«Лазукин с этой задачей справился. Четверной идеальный, тройной аксель тоже очень хорош. Тройной флип чуть-чуть с помаркой, но это абсолютно не важно», — добавил олимпийский чемпион.
По итогам выступления в короткой программе 21-летний фигурист набрал 84,05 балла.
Ранее Лазукин оценил своё выступление в короткой программе на ЧМ в Сайтаме.