Ягудин похвалил Лазукина за прокат короткой программы на ЧМ в Сайтаме

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Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал выступление Андрея Лазукина в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Ягудин похвалил Лазукина за прокат короткой программы на ЧМ в Сайтаме
  • Reuters

«Молодец, просто умничка! Первый раз на чемпионате мира. У него было не очень много времени, чтобы спокойно и равномерно подготовиться, но он со своей задачей справился», — приводит слова Ягудина РИА Новости.

Он отметил, что очень важно чисто откатать короткую программу, чтобы иметь определённый задел на случай, если соперники допустят ошибки.

«Лазукин с этой задачей справился. Четверной идеальный, тройной аксель тоже очень хорош. Тройной флип чуть-чуть с помаркой, но это абсолютно не важно», — добавил олимпийский чемпион.

По итогам выступления в короткой программе 21-летний фигурист набрал 84,05 балла.

Ранее Лазукин оценил своё выступление в короткой программе на ЧМ в Сайтаме.

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