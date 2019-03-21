Ягудин похвалил Лазукина за прокат короткой программы на ЧМ в Сайтаме

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал выступление Андрея Лазукина в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.

«Молодец, просто умничка! Первый раз на чемпионате мира. У него было не очень много времени, чтобы спокойно и равномерно подготовиться, но он со своей задачей справился», — приводит слова Ягудина РИА Новости.

Он отметил, что очень важно чисто откатать короткую программу, чтобы иметь определённый задел на случай, если соперники допустят ошибки.

«Лазукин с этой задачей справился. Четверной идеальный, тройной аксель тоже очень хорош. Тройной флип чуть-чуть с помаркой, но это абсолютно не важно», — добавил олимпийский чемпион.

По итогам выступления в короткой программе 21-летний фигурист набрал 84,05 балла.

Ранее Лазукин оценил своё выступление в короткой программе на ЧМ в Сайтаме.