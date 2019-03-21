Лазукин оценил своё выступление в короткой программе на ЧМ в Сайтаме

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Россиянин Андрей Лазукин прокомментировал своё выступление в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Лазукин оценил своё выступление в короткой программе на ЧМ в Сайтаме
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Катанием не совсем доволен, потому что на вращении были помарки, но первыми баллами я доволен», — приводит слова Лазукина РИА Новости.

Фигурист отметил, что новость о попадании в состав сборной России на чемпионат мира стала для него неожиданностью.

«Эта новость была шоковой, потому что я и не собирался на этот турнир. Надежды не было практически, что я попаду на чемпионат мира. Но из формы я не выходил», — добавил 21-летний спортсмен.

По итогам выступления в короткой программе Лазукин набрал 84,05 балла.

Ранее сообщалось, что американскую фигуристку заподозрили в умышленном нанесении сопернице травмы на ЧМ в Сайтаме.

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