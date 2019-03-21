«Ювентус» летом не поедет на предсезонный турнир в США из-за угрозы ареста Роналду

Организаторы ежегодного предсезонного товарищеского турнира«Международный кубок чемпионов решили исключить участие туринского «Ювентуса» в матчах на территории США из-за угрозы ареста португальского нападающего Криштиану Роналду.

Как сообщает The New York Times, в связи с тем, что полиция Лас-Вегаса расследует дело по обвинению Роналду в изнасиловании, были внесены изменения в расписание предстоящего турнира, чтобы избежать опасности возможного ареста звёздного футболиста на территории США.

Отмечается, что игры «Ювентуса» будут перенесены в азиатскую часть турнира, которая пройдёт в Китае и Сингапуре.

В конце сентября в Германии опубликовали заявление американки Кэтрин Майорги, в котором она обвинила Роналду в изнасиловании, произошедшем, по её словам, в Лас-Вегасе в 2009 году. Майорга отметила, что форвард заплатил ей за молчание. В начале октября полиция Лас-Вегаса возобновила дело Роналду об изнасиловании.

Ранее сообщалось, что полиция выдала ордер на получение образца ДНК Роналду по делу об изнасиловании.