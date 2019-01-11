СМИ: Роналду готов предоставить образец ДНК для расследования дела об изнасиловании
Как сообщает TMZ, ссылаясь на свои источники, 33-летний португалец готов сотрудничать с полицией, чтобы доказать свою невиновность.
В конце сентября в Германии опубликовали заявление американки Кэтрин Майорги, в котором она обвинила Роналду в изнасиловании, произошедшем, по её словам, в Лас-Вегасе в 2009 году. Майорга отметила, что форвард заплатил ей за молчание.
Ранее сообщалось, что полиция выдала ордер на получение образца ДНК Роналду по делу об изнасиловании.