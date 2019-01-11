СМИ: Роналду готов предоставить образец ДНК для расследования дела об изнасиловании

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду готов предоставить образец ДНК полиции, чтобы помочь в расследовании дела об изнасиловании.

Как сообщает TMZ, ссылаясь на свои источники, 33-летний португалец готов сотрудничать с полицией, чтобы доказать свою невиновность.

В конце сентября в Германии опубликовали заявление американки Кэтрин Майорги, в котором она обвинила Роналду в изнасиловании, произошедшем, по её словам, в Лас-Вегасе в 2009 году. Майорга отметила, что форвард заплатил ей за молчание.

Ранее сообщалось, что полиция выдала ордер на получение образца ДНК Роналду по делу об изнасиловании.