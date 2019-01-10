СМИ: Полиция выдала ордер на получение образца ДНК Роналду по делу об изнасиловании
- Reuters
Как сообщает The Wall Street Journal, полицейские хотят сравнить образцы генетического материала на платье Кэтрин Майорги, которая обвиняет Роналду в изнасиловании, и ДНК футболиста.
По информации издания, запрос на забор ДНК уже направлен в итальянские правоохранительные органы.
В конце сентября в Германии опубликовали заявление американки Кэтрин Майорги, в котором она обвинила Роналду в изнасиловании, произошедшем, по её словам, в Лас-Вегасе в 2009 году. Майорга отметила, что форвард заплатил ей за молчание.
Ранее Роналду выразил уверенность, что правда в истории с изнасилованием восторжествует.