Траньков оценил выступление Тарасовой и Морозова на ЧМ в Сайтаме

Тренер российской пары фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова Максим Траньков прокомментировал выступление своих подопечных на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.

«Не знаю, могли ли лучше, потому что ребята приучили болельщиков и специалистов к тому, что они не очень устойчивые психологически. После больших успехов в короткой они проваливали произвольную, а если проваливали короткую, то вылезали за счёт произвольной. То, что ребята сегодня сделали, я считаю большой победой для них», — приводит слова Транькова РИА Новости.

Он отметил, что его подопечные на чемпионате мира показали, что могут бороться и показывать хорошее катание.

«Пусть не шикарное катание — сегодня катания практически не было, а была борьба за элементы. Но хотя бы я увидел эту борьбу, и теперь должно поменяться очень многое. Они должны понять, что они способны конкурировать с самыми лучшими парами в мире», — добавил специалист.

Тарасова и Морозов после победы в короткой программе (81,21) и второго места в произвольной (147,26) заняли итоговое второе место на чемпионате мира в Сайтаме, набрав по сумме двух прокатов 228,47 балла.

Ранее Траньков заявил, что решение о дальнейшей работе с Тарасовой и Морозовым будет принято по окончании сезона.