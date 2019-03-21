Траньков оценил выступление Тарасовой и Морозова на ЧМ в Сайтаме
- Reuters
«Не знаю, могли ли лучше, потому что ребята приучили болельщиков и специалистов к тому, что они не очень устойчивые психологически. После больших успехов в короткой они проваливали произвольную, а если проваливали короткую, то вылезали за счёт произвольной. То, что ребята сегодня сделали, я считаю большой победой для них», — приводит слова Транькова РИА Новости.
Он отметил, что его подопечные на чемпионате мира показали, что могут бороться и показывать хорошее катание.
«Пусть не шикарное катание — сегодня катания практически не было, а была борьба за элементы. Но хотя бы я увидел эту борьбу, и теперь должно поменяться очень многое. Они должны понять, что они способны конкурировать с самыми лучшими парами в мире», — добавил специалист.
Тарасова и Морозов после победы в короткой программе (81,21) и второго места в произвольной (147,26) заняли итоговое второе место на чемпионате мира в Сайтаме, набрав по сумме двух прокатов 228,47 балла.
Ранее Траньков заявил, что решение о дальнейшей работе с Тарасовой и Морозовым будет принято по окончании сезона.