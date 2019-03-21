Тарасова и Морозов завоевали серебро на ЧМ по фигурному катанию в Японии

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Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место в соревновании спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Тарасова и Морозов завоевали серебро на ЧМ по фигурному катанию в Японии
  • Reuters

По итогам двух прокатов российский дуэт набрал 228,47 балла — 81,21 за короткую и 147,26 за произвольную программы.

Победу одержали представители Китая Суй Вэньцзин и Хань Кун — 234,84 балла.

Тройку призёров замкнул ещё один российский дуэт — Наталья Забияко и Александр Энберт — 217,98 балла.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли итоговое шестое место с результатом 210,30 балла.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова лидирует после короткой программы на ЧМ по фигурному катанию.

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