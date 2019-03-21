Траньков заявил, что решение о дальнейшей работе с Тарасовой и Морозовым будет принято по окончании сезона

Тренер российской пары фигуристов, Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, Максим Траньков ответил на вопрос о дальнейшем сотрудничестве со своими нынешними подопечными.

«Это решение будет приниматься по окончании сезона — впереди ещё командный чемпионат мира. Сезон мы доработаем, как я и обещал», — приводит слова Транькова ТАСС.

Он также высказался об успешности своей работы с Тарасовой и Морозовым.

«Я считаю, что не больно-то я и справился со своей задачей... В общем, всё будем решать вместе с Ниной Мозер. Мне самому надо понять, хочу ли я этим заниматься. Вопрос не в уверенности — уверенность у меня есть во всём, я знаю: могу что угодно. У нас есть Нина Михайловна, она свои мысли выскажет», — добавил специалист.

Сотрудничество Транькова с Тарасовой и Морозовым началось в нынешнем сезоне. Дуэт завоевал бронзу в финале серии Гран-при, золото первенства России, а также серебро чемпионатов Европы и мира.

Ранее Евгения Тарасова назвала хорошим знаком то, что ей с Владимиром Морозовым удалось чисто откатать обе программы на чемпионате мира.