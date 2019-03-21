Тарасова: хороший знак, что мы на чемпионате мира справились и откатали обе программы чисто

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Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов прокомментировали своё выступление в соревновании спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Тарасова: хороший знак, что мы на чемпионате мира справились и откатали обе программы чисто
  • Reuters

«Было сложно, боролись за многие элементы, была одна помарка, из-за которой потеряли немного баллов. В целом довольны, а остальное обсудим с тренером, чего не хватает нам для побед», — приводит слова Морозова РИА Новости.

Тарасова отметила, что они довольны тем, что чисто откатали короткую программу, и допустили лишь небольшие помарки в произвольной.

«Это хороший знак, что мы на чемпионате мира справились и сделали обе программы чисто», — подытожила фигуристка.

Тарасова и Морозов после победы в короткой программе (81,21) и второго места в произвольной (147,26) заняли итоговое второе место на чемпионате мира в Сайтаме, набрав по сумме двух прокатов 228,47 балла.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова лидирует после короткой программы на ЧМ по фигурному катанию.

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