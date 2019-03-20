Бойкова и Козловский рады, что им удалось показать чистое катание в короткой программе на ЧМ

Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали своё выступление в короткой программе соревнований спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.

«Ты чувствуешь ответственность, выступая в такой сильной стране именно что касается фигурного катания. Конечно, ответственность обязывает к определённому уровню, и мы были сосредоточены. Мы рады, что удалось показать чистое катание», — приводит слова Козловского РИА Новости.

Бойкова отметила, что во время проката они не были скованны, но были сосредоточены на своём выступлении.

«Был контроль в голове. Мы постарались передать зрителям все эмоции. Катались примерно на такой большой арене на юниорском чемпионате мира в Тайбэе, но тогда было совсем пусто. Здесь побольше народу, и это передаёт энергию», — добавила фигуристка.

По итогам проката короткой программы российский дуэт занял шестое место, набрав 69,99 балла. Произвольную программу пары представят 21 марта.

Ранее Максим Траньков высказал мнение, что на чемпионате мира Евгения Тарасова и Владимир Морозов вернулись на свой прежний уровень.