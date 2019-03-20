Траньков считает, что на ЧМ Тарасова и Морозов вернулись на свой прежний уровень

Тренер российской пары фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова Максим Траньков прокомментировал выступление своих подопечных в короткой программе соревнований спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.

«Сегодня это была та программа, которую я и хотел увидеть. Всё равно, конечно, были мелкие детали, требующие доработки. Но в целом сумма за 80 баллов хорошая. Большое спасибо Нине Мозер, что она подключилась к работе и вернула пару, можно сказать, на тот уровень, на котором они были в прошлом сезоне», — приводит слова Транькова РИА Новости.

По итогам проката короткой программы российский дуэт занял первое место, набрав 81,21 балла. Произвольную программу пары представят 21 марта.

Ранее сообщалось, что Тарасова и Морозов довольны своим прокатом короткой программы на ЧМ в Японии.