Фигуристы Тарасова и Морозов довольны своим прокатом короткой программы на ЧМ в Японии

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов прокомментировали своё выступление в короткой программе соревнований спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.

«Нам действительно понравилось, чувствовалась поддержка зала, поддержка друг друга. Мы катались друг для друга, для судей, для зрителей. Мы рады и довольны сегодня. Старались катать в полную силу, отдавая эмоции, но в то же время немного сдержанно, потому что завтра ещё прокат», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Морозов, в свою очередь, рассказал, что им крикнул их тренер Максим Траньков во время проката.

«Он закричал нам, чтобы мы отдали все силы полностью. У нас произошёл эмоциональный взрыв, нас это взбодрило, ведь в концовке нам этого не хватает. Это было прикольно», — добавил фигурист.

По итогам проката короткой программы российский дуэт занял первое место, набрав 81,21 балла. Произвольную программу пары представят 21 марта.

Ранее сообщалось, что Тарасова и Морозов установили мировой рекорд в короткой программе на ЧМ в Японии.