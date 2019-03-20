Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на ЧМ в Сайтаме
Подопечные Максима Транькова установили мировой рекорд, набрав 81,21 балла.
Второе место заняли китайцы Суй Вэньцзин и Хань Кун, заработавшие 79,24 балла. Третьими стали их соотечественники Пэн Чэн — Цзинь Ян с 75,51 балла.
Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт показали четвёртый результат — 73,96.
Ещё одна российская пара, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, заняла шестое место с 69,99 балла.
Ранее Ирина Слуцкая отказалась от прогнозов по поводу выступлений российских фигуристок на чемпионате мира.