Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на ЧМ в Сайтаме

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Российская пара Евгения Тарасова — Владимир Морозов выиграла короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме.

Подопечные Максима Транькова установили мировой рекорд, набрав 81,21 балла.

Второе место заняли китайцы Суй Вэньцзин и Хань Кун, заработавшие 79,24 балла. Третьими стали их соотечественники Пэн Чэн — Цзинь Ян с 75,51 балла.

Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт показали четвёртый результат — 73,96.

Ещё одна российская пара, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, заняла шестое место с 69,99 балла.

Ранее Ирина Слуцкая отказалась от прогнозов по поводу выступлений российских фигуристок на чемпионате мира.

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