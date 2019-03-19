Слуцкая отказалась от прогнозов по поводу выступлений российских фигуристок на ЧМ

Двукратная чемпионка мира и призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая отказалась давать прогнозы по поводу выступлений российских фигуристок на чемпионате мира в Японии.

«Прогнозы — дело неблагодарное. Бесполезно и неправильно сейчас кого-то выделять из наших фигуристок. Я считаю, что каждая из них способна бороться на этом чемпионате мира за самые высокие места», — приводит слова экс-спортсменки kp.ru.

По её мнению, все три россиянки отлично готовы к соревнованиям. Она также выразила мнение, что конкуренцию им смогут составить не только представительницы Японии.

«Посмотрите, какая хорошая девочка выросла у Казахстана — Элизабет Турсынбаева. Очень сильные американки на подходе. Так что конкуренция в женском фигурном катании только растёт», — добавила Слуцкая.

Чемпионат мира 2019 года стартует в японской Сайтаме 20 марта. Фигуристки представят свою короткую программу в первый день соревнований. Произвольную программу спортсменки откатают 22 марта. В женском одиночном катании Россию представят Алина Загитова, Евгения Медведева и Софья Самодурова.

Ранее тренер Нина Мозер ответила, сможет ли фигуристка Медведева вернуться на прежний уровень.