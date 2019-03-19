Барнашов: смешно называть провал Фуркада воздаянием за травлю Логинова

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Бывший главный тренер сборной России по биатлону Владимир Барнашов рассказал, как относится к мнению некоторых болельщиков, что неудача Мартена Фуркада в эстафете стала для него наказанием свыше за травлю Александра Логинова.
Барнашов: смешно называть провал Фуркада воздаянием за травлю Логинова
  • Reuters

«Это глупость. Так могут говорить только люди, не имеющие никакого отношения к биатлону, потому что подобное может произойти с каждым. Да и Йоханнес был недалёк от того, чтобы зайти на штрафные круги, хотя уверенно лидировал. Смешно называть провал Мартена воздаянием за травлю Логинова. Небесные силы здесь совершенно ни при чём. Прав француз или не прав, пусть это останется на его совести. А Саша отстоял своё имя и сегодня сражается на равных с сильнейшими биатлонистами планеты», — заявил специалист в интервью RT

Ранее Барнашов не сумел найти причину провала Фуркада на чемпионате мира в Эстерсунде.

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