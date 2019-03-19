Барнашов: никто не ожидал, что Фуркад сдуется за один сезон

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Владимир Барнашов не сумел найти причину провала Мартена Фуркада на чемпионате мира в Эстерсунде.

«Все мы удивлены. Сдуться за один сезон до уровня среднестатистического биатлониста… Такого от Мартена никто не ожидал. Это очень серьёзный удар по Фуркаду. Теперь всё будет зависеть только от него — сумеет ли он настроить себя на следующий сезон. Вернётся ли он на свой уровень? Это сложный вопрос. Нельзя быть ни в чём уверенным. Может, завтра Фуркад объявит о завершении карьеры», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Барнашов рассказал об отказе Логинова бежать эстафету.