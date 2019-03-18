Отец голкипера «Наполи» Оспины рассказал о сроках восстановления сына

Эрнан Оспина, отец вратаря «Наполи» Давида Оспины, рассказал о состоянии сына, потерявшего сознание во время матча 28-го тура итальянской Серии А с «Удинезе».

«У меня пока не было возможности поговорить с сыном, потому что он по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии. Я знаю, что Давид в порядке, потому что там находится моя жена», — приводит слова отца спортсмена Football Italia.

По его словам, футболисту уже провели несколько обследований, а представителям сборной Колумбии рассказали, когда игрок сможет восстановиться.

«Им сказали, что он пропустит две недели», — добавил Оспина-старший.

Он также отметил, что сын счастлив в «Наполи» и надеется, что итальянский клуб как можно скорее выкупит его у «Арсенала».

Ранее в «Наполи» рассказали о состоянии голкипера Оспины, потерявшего сознание во время матча с «Удинезе».