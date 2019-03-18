В «Наполи» рассказали о состоянии голкипера Оспины, потерявшего сознание во время матча с «Удинезе»

В пресс-службе неаполитанского клуба «Наполи» рассказали о состоянии голкипера Давида Оспины, потерявшего сознание во время матча 28-го тура итальянской Серии А с «Удинезе».

Оспина потерял сознание в концовке первого тайма. Врачи оказали ему необходимую помощь, и он, уже будучи в сознании, покинул поле на медицинском каре.

Как сообщает пресс-служба «Наполи», 30-летний голкипер доставлен в больницу, где проведёт ночь под наблюдением врачей. Отмечается, что его жизни ничего не угрожает.

Оспина перешёл в «Наполи» на правах аренды из лондонского «Арсенала» летом 2018 года.

Ранее сообщалось, что «Наполи» обыграл «Удинезе» в матче Серии А.