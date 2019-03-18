В «Наполи» рассказали о состоянии голкипера Оспины, потерявшего сознание во время матча с «Удинезе»
- Reuters
Оспина потерял сознание в концовке первого тайма. Врачи оказали ему необходимую помощь, и он, уже будучи в сознании, покинул поле на медицинском каре.
Как сообщает пресс-служба «Наполи», 30-летний голкипер доставлен в больницу, где проведёт ночь под наблюдением врачей. Отмечается, что его жизни ничего не угрожает.
Оспина перешёл в «Наполи» на правах аренды из лондонского «Арсенала» летом 2018 года.
Ранее сообщалось, что «Наполи» обыграл «Удинезе» в матче Серии А.