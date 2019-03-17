«Наполи» обыграл «Удинезе» в матче Серии А

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Неаполитанский «Наполи» одержал победу над «Удинезе» в матче 28-го тура итальянской Серии А.
«Наполи» обыграл «Удинезе» в матче Серии А
  • Reuters

Встреча, прошедшая на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе, завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев поля.

Победу «Наполи» принесли голы Амина Юнеса, Хосе Кальехона, Аркадиуша Милика и Дриса Мертенса.

«Удинезе» ответил голами Кевина Ласаньи и Секо Фофаны.

«Наполи» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 60 очков. «Удинезе» с 25 очками остался на 16-м месте.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» потерпел первое поражение в текущем сезоне Серии А.

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