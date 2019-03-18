Драчёв: мы вредим российскому биатлону изнутри больше, чем это делается снаружи

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв после завершения чемпионата мира в шведском Эстерсунде поделился мыслями о будущем российского биатлона.

«Смутные времена для российского биатлона закончены? Смутные времена у нас от самих себя. Мы вредим российскому биатлону изнутри больше, чем это делается снаружи. Нужно меньше дебоширить внутри страны. Это не прекращается уже много-много лет. Думаю, с этим нужно смириться и тихонечко выполнять свою работу», — приводит слова Драчёва РИА Новости.

На мировом первенстве в Эстерсунде сборная России показала лучший результат на чемпионатах мира с 2011 года, завоевав три медали.

Ранее сообщалось, что СБР не будет штрафовать Евгения Гараничева за отказ выступать в эстафете на ЧМ.