Драчёв: мы вредим российскому биатлону изнутри больше, чем это делается снаружи

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв после завершения чемпионата мира в шведском Эстерсунде поделился мыслями о будущем российского биатлона.
Драчёв: мы вредим российскому биатлону изнутри больше, чем это делается снаружи
  • Reuters

«Смутные времена для российского биатлона закончены? Смутные времена у нас от самих себя. Мы вредим российскому биатлону изнутри больше, чем это делается снаружи. Нужно меньше дебоширить внутри страны. Это не прекращается уже много-много лет. Думаю, с этим нужно смириться и тихонечко выполнять свою работу», — приводит слова Драчёва РИА Новости.

На мировом первенстве в Эстерсунде сборная России показала лучший результат на чемпионатах мира с 2011 года, завоевав три медали.

Ранее сообщалось, что СБР не будет штрафовать Евгения Гараничева за отказ выступать в эстафете на ЧМ.

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