СБР не будет штрафовать Гараничева за отказ от выступления в эстафете на ЧМ

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Союз биатлонистов России (СБР) не намерен применять санкции с Евгению Гараничеву за отказ от выступления в эстафетной гонке в рамках чемпионата мира в шведском Эстерсунде.
СБР не будет штрафовать Гараничева за отказ от выступления в эстафете на ЧМ
  • © Heiko Becker/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

Об этом сообщил глава СБР Владимир Драчёв, слова которого передаёт РИА Новости.

Он отметил, что будет проведён разбор данной ситуации, но никто не намерен применять к биатлонисту какие-либо санкции.

«Это спорт. Жизнь спортсмена скоротечна», — добавил Драчёв.

Российская команда без Гараничева завоевала бронзу в эстафете. В гонке приняли участие Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

Ранее глава СБР оценил выступление сборной России на ЧМ в Эстерсунде.

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