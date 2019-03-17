СБР не будет штрафовать Гараничева за отказ от выступления в эстафете на ЧМ
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Об этом сообщил глава СБР Владимир Драчёв, слова которого передаёт РИА Новости.
Он отметил, что будет проведён разбор данной ситуации, но никто не намерен применять к биатлонисту какие-либо санкции.
«Это спорт. Жизнь спортсмена скоротечна», — добавил Драчёв.
Российская команда без Гараничева завоевала бронзу в эстафете. В гонке приняли участие Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.
Ранее глава СБР оценил выступление сборной России на ЧМ в Эстерсунде.