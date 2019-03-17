Глава СБР оценил выступление сборной России на ЧМ в Эстерсунде
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«Мы не ставили никаких задач. На этом чемпионате мира у нас были шансы практически в каждой гонке — начиная от смешанной эстафеты и заканчивая масс-стартом», — приводит слова Драчёва РИА Новости.
Он отметил, что в целом доволен выступлением сборной России на мировом первенстве, но есть некоторые нюансы, которые необходимо учесть.
«Первое — это стрельба. При таком ветре мы не очень хорошо стреляем. Будем усиливать стрельбу плюс техническая часть на лыжах. Допускаются и здесь ошибки», — добавил глава СБР.
На мировом первенстве в Эстерсунде сборная России показала лучший результат на чемпионатах мира с 2011 года, завоевав три медали.
Ранее сообщалось, что Анатолий Хованцев останется главным тренером сборной России по биатлону минимум до ОИ-2022.