Глава СБР оценил выступление сборной России на ЧМ в Эстерсунде

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв подвёл итоги выступления национальной команды на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

«Мы не ставили никаких задач. На этом чемпионате мира у нас были шансы практически в каждой гонке — начиная от смешанной эстафеты и заканчивая масс-стартом», — приводит слова Драчёва РИА Новости.

Он отметил, что в целом доволен выступлением сборной России на мировом первенстве, но есть некоторые нюансы, которые необходимо учесть.

«Первое — это стрельба. При таком ветре мы не очень хорошо стреляем. Будем усиливать стрельбу плюс техническая часть на лыжах. Допускаются и здесь ошибки», — добавил глава СБР.

На мировом первенстве в Эстерсунде сборная России показала лучший результат на чемпионатах мира с 2011 года, завоевав три медали.

Ранее сообщалось, что Анатолий Хованцев останется главным тренером сборной России по биатлону минимум до ОИ-2022.