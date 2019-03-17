Семак заявил, что «Зенит» недоволен ничьей в матче РПЛ со «Спартаком»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничейный исход матча с московским «Спартаком» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Ничьей, конечно, недовольны. Как мы можем быть довольны ничьей? Хотели выиграть, и жаль, что не получилось. Сложно судить, кто был достойнее победы», — приводит слова Семака «Чемпионат» со ссылкой на эфир «Матч ТВ».

Он отметил, что в начале встречи активнее смотрелся соперник, но впоследствии была равная игра.

«К сожалению, не смогли победить сегодня. Но будем готовиться к следующему матчу. Хотели победить, и это нормально абсолютно. Бежали вперёд, обе команды хотели выиграть. Но победителя сегодня не выявили», — добавил специалист.

«Спартак» и «Зенит»сыграли вничью 1:1 в центральном матче 20-го тура РПЛ.

Ранее Семак заявил, что арбитр должен был назначить пенальти за фол на Артёме Дзюбе.