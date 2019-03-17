Семак заявил, что арбитр должен был назначить пенальти за фол на Дзюбе
- Reuters
«Был ли пенальти на Дзюбе? По мне — да. Я пересмотрел момент, и это чистейший пенальти. Защитник не сыграл в мяч. Прокинули мяч, и он поймал его на бедро», — приводит слова Семака «Чемпионат» со ссылкой на эфир «Матч ТВ».
Эпизод произошёл на 59-й минуте встречи, когда Дзюба и Илья Кутепов боролись в штрафной площади московской команды.
Ранее сообщалось, что «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» в центральном матче 20-го тура РПЛ.