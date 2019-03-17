Семак заявил, что арбитр должен был назначить пенальти за фол на Дзюбе

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал эпизод с падением Артёма Дзюбы в штрафной московского «Спартака» во время матча команд в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Семак заявил, что арбитр должен был назначить пенальти за фол на Дзюбе
  • Reuters

«Был ли пенальти на Дзюбе? По мне — да. Я пересмотрел момент, и это чистейший пенальти. Защитник не сыграл в мяч. Прокинули мяч, и он поймал его на бедро», — приводит слова Семака «Чемпионат» со ссылкой на эфир «Матч ТВ».

Эпизод произошёл на 59-й минуте встречи, когда Дзюба и Илья Кутепов боролись в штрафной площади московской команды.

Ранее сообщалось, что «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» в центральном матче 20-го тура РПЛ.

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