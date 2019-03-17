Ковальчук пропустил матч НХЛ с «Флоридой» по решению тренера

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Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук не принял участия в матче Национальной хоккейной лиги с «Флорида Пантерз» по решению тренера команды Уилли Дежардена.
Ковальчук пропустил матч НХЛ с «Флоридой» по решению тренера
  • © Robin Alam/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

Как сообщает LA Kings Insider, тренер «Лос-Анджелеса» Уилли Дежарден принял решение не использовать российского форварда Илью Ковальчука в матче с «Флоридой». «Кингс» играли с 11-ю нападающими и семью защитниками.

Ковальчук входит в тройку худших хоккеистов лиги по показателю полезности — «-25». Выше располагаются только его партнёр по команде, защитник Дрю Даути («-30») и ещё один игрок обороны — Расмус Ристолайнен из «Баффало» («-35»).

На счету Ковальчука 30 (14+16) очков в 59 матчах. В настоящий момент у нападающего безрезультативная серия, которая насчитывает пять игр.

Ранее сообщалось, что «Флорида» обыграла «Лос-Анджелес» в матче НХЛ, Дадонов набрал три очка.

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