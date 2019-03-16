Плетикоса рассказал, кто, по его мнению, выиграет ЛЧ в нынешнем сезоне

Экс-голкипер московского «Спартака», лондонского «Тоттенхэма» и сборной Хорватии по футболу Стипе Плетикоса назвал команду, которую считает фаворитом в борьбе за победу в Лиге чемпионов.

«Кто станет триумфатором Лиги чемпионов в нынешнем сезоне? Я бы поставил на «Манчестер Сити», — сказал Плетикоса в беседе с RT.

Ранее Плетикоса заявил, что Англия — единственная страна, в которой тренеру не нужно лишний раз мотивировать команду.