Плетикоса рассказал, кто, по его мнению, выиграет ЛЧ в нынешнем сезоне
Экс-голкипер московского «Спартака», лондонского «Тоттенхэма» и сборной Хорватии по футболу Стипе Плетикоса назвал команду, которую считает фаворитом в борьбе за победу в Лиге чемпионов.
- Reuters
«Кто станет триумфатором Лиги чемпионов в нынешнем сезоне? Я бы поставил на «Манчестер Сити», — сказал Плетикоса в беседе с RT.
Ранее Плетикоса заявил, что Англия — единственная страна, в которой тренеру не нужно лишний раз мотивировать команду.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube