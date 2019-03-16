Плетикоса рассказал, кто, по его мнению, выиграет ЛЧ в нынешнем сезоне

Короткая ссылка
Экс-голкипер московского «Спартака», лондонского «Тоттенхэма» и сборной Хорватии по футболу Стипе Плетикоса назвал команду, которую считает фаворитом в борьбе за победу в Лиге чемпионов.
Плетикоса рассказал, кто, по его мнению, выиграет ЛЧ в нынешнем сезоне
  • Reuters

«Кто станет триумфатором Лиги чемпионов в нынешнем сезоне? Я бы поставил на «Манчестер Сити», — сказал Плетикоса в беседе с RT.

Ранее Плетикоса заявил, что Англия — единственная страна, в которой тренеру не нужно лишний раз мотивировать команду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить