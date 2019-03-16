Плетикоса: Англия — единственная страна, в которой тренеру не нужно лишний раз мотивировать команду

Экс-голкипер московского «Спартака», лондонского «Тоттенхэма» и сборной Хорватии по футболу Стипе Плетикоса выразил мнение, что Англия является единственной страной, где наставнику не приходится каждый раз мотивировать игроков на очередной матч.

«Мне кажется, Англия — единственная страна, в которой тренеру не нужно лишний раз мотивировать команду. Их менталитет таков, что на протяжении всего матча они отдаются на 100%, а все свои проблемы оставляют за пределами поля», — заявил хорват в разговоре с RT.

Он также признался, что до сих пор поддерживает связь с руководством «Тоттенхэма» и болеет за эту команду. При этом он отметил, что ему сложно судить о происходящих делах в клубе на данный момент.

«Мне кажется, это первый клуб в истории лиги, который не потратил ни одного фунта в трансферное окно. Разумеется, они подписали новые контракты с Кейном, Деле Алли. Это хорошая политика. Маурисио Почеттино — прекрасный тренер. Он полностью перестраивает команду, каждый год улучшает тактику и связи между футболистами. Думаю, через несколько лет нынешняя молодёжь получит достаточно опыта, чтобы сделать что-то большее», — сказал Плетикоса.

Ранее Плетикоса рассказал о проблемах развития футбола в Хорватии.