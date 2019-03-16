Плетикоса: в Хорватии дети всё ещё играют в уличный футбол

Экс-голкипер московского «Спартака» и сборной Хорватии Стипе Плетикоса рассказал о проблемах развития футбола в своей стране.

«Дети всё ещё играют в уличный футбол. Разумеется, в меньшей степени, нежели раньше, но они делают это. В моём родном Сплите есть «Хайдук» и около 20 школ, где сотни ребят тренируются, а затем выступают в городской лиге. Именно с улицы приходят талантливые футболисты. Разумеется, речь идёт не только об этом виде спорта. Ещё есть баскетбол, теннис, возможность плавать в море. А такие успехи, как в 1998 или 2018 годах, вдохновляют на дальнейший путь», — сказал экс-спортсмен в беседе с RT.

Он также отметил, что в Хорватии появилось множество хороших молодых тренеров, таких как Нико Ковач, Иван Юрич и Славен Билич.

«Они умеют выстраивать отношения с игроками. Да, у нас нет своего стадиона, хотя Хорватский футбольный союз получает достаточно денег из разных источников, в том числе после финала чемпионата мира. И мы надеемся, что в скором времени своё поле будет у каждой команды Премьер-лиги. Но я бы хотел, чтобы увеличилось финансирование спортивных академий. Только тогда у нас будет прогресс», — добавил Плетикоса.

Ранее Плетикоса заявил, что был уверен в победе Хорватии над Россией в серии пенальти 1/4 финала ЧМ.