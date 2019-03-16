Гусев назвал игру «Краснодара» одной из лучших в России

Экс-полузащитник сборной России по футболу Ролан Гусев признался, что ему очень нравится игра «Краснодара».

«Очки теряют все. Несмотря на это, «Краснодар» остаётся в чемпионской гонке и борется за самые высокие места. А на неудачной серии я внимание заострять не стал бы, хотя она, безусловно, не добавляет настроения футболистам. На мой взгляд, подопечные Мурада Мусаева показывают очень привлекательный футбол, один из лучших в России. Да и с «Валенсией» южане играли очень хорошо, но не совсем правильно повели себя в концовке», — заявил эксперт в интервью RT.

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«Бесследно подобные матчи не проходят. Когда находишься на положительной волне, это, безусловно, придаёт сил. Многое будет зависеть от восстановления, от того, успеют ли южане прийти в себя, потому что сил в матче с «Валенсией» было потрачено очень много. Пожалуй, ближайшие два-три тренировочных дня станут для «Краснодара» ключевыми перед игрой с «Локо», — добавил трёхкратный чемпион России.

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