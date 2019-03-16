Гусев о Глушакове: дайте парню поиграть в футбол

Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев в преддверии матча 20-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Зенитом» рассказал, как относится к шумихе вокруг капитана красно-белых Дениса Глушакова.

«Я не хочу заострять внимание на Глушакове. Дениса и без того регулярно обсуждают, причём не только в связи с его игрой. Плюс фанаты «Спартака» устроили капитану обструкцию. Но не всё же будет зависеть от Глушакова. Да, опорная зона очень важна, но большей проблемой красно-белых мне видится дисквалификация Зе Луиша. А по поводу Дениса могу сказать одно: дайте парню поиграть в футбол. Вокруг него слишком много ненужного шума», — заявил эксперт в интервью RT.

Также трёхкратный чемпион России поделился мнением о возможном отсутствии в составе «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Конечно, это станет для «Зенита» серьёзной потерей. С другой стороны, у команды есть набравший отличный ход Сердар Азмун. Но Дзюба — это Дзюба, и своё дело на поле он делает, даже не поражая чужие ворота. Он выигрывает большое количество единоборств, регулярно создаёт остроту у чужой штрафной и хорош в подыгрыше», — добавил бывший полузащитник сборной.

Ранее Гусев заявил, что «Спартаку» нет смысла играть с «Зенитом» на ничейный результат.