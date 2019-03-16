Гусев: играть на ничью с «Зенитом» «Спартаку» смысла нет

Бывший полузащитник сборной России по футболу Ролан Гусев заявил, что матч 20-го тура РПЛ с «Зенитом» станет для «Спартака» ключевым в борьбе за золотые медали.

«Для красно-белых этот матч точно является ключевым, ведь они отстают от «Зенита» уже на восемь очков. Подопечным Олега Кононова просто необходима победа. Если же «Спартак» проиграет, то заметно усложнит себе жизнь. Хотя до конца сезона останется ещё треть чемпионата, и допускать осечки будут все», — заявил Гусев в интервью RT.

По словам эксперта, красно-белые в матче будут вынуждены идти вперёд.

«Всё будет зависеть от деталей. Команды могут показать открытый футбол, а могут сыграть аккуратно. Бояться рисковать будут и те и другие, но «Спартаку» просто необходимо идти вперёд, чтобы добыть победу, если он хочет продолжать сражение за чемпионство. Играть на ничью москвичам смысла нет. «Зениту» в этом плане будет проще, но не думаю, что питерцы сделают ставку на оборону, так как это не в их стиле», — добавил Гусев.

Ранее Игонин назвал нехватку мастерства причиной вылета «Зенита» из Лиги Европы.