Тренер Чесноков назвал фаворитов Australian Open

Известный тренер Андрей Чесноков заявил, что россиянин Карен Хачанов сможет побороться за титул победителя Открытого чемпионата Австралии по теннису.

«Давайте так: когда пройдёт первый круг, тогда и сделаем первые выводы. Но по раскладам и возможностям Карен (Хачанов. — RT), безусловно, может претендовать на звание одного из фаворитов. Вспомните, какое сопротивление он оказал Надалю на US Open — 2018. Но пока безоговорочными претендентами на титул являются Новак Джокович, (Рафаэль. — RT) Надаль и Роджер Федерер», — сказал эксперт в интервью RT.

Ранее Чесноков выразил уверенность в том, что травма не помешает россиянке Марии Шараповой успешно выступить на Australian Open.