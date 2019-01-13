Тренер Чесноков назвал фаворитов Australian Open
- Reuters
«Давайте так: когда пройдёт первый круг, тогда и сделаем первые выводы. Но по раскладам и возможностям Карен (Хачанов. — RT), безусловно, может претендовать на звание одного из фаворитов. Вспомните, какое сопротивление он оказал Надалю на US Open — 2018. Но пока безоговорочными претендентами на титул являются Новак Джокович, (Рафаэль. — RT) Надаль и Роджер Федерер», — сказал эксперт в интервью RT.
Ранее Чесноков выразил уверенность в том, что травма не помешает россиянке Марии Шараповой успешно выступить на Australian Open.