Чесноков оценил шансы Шараповой на Australian Open

Известный российский тренер Андрей Чесноков выразил уверенность в успешном выступлении Марии Шараповой на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

«Если бы речь шла о единичном повреждении, то необходимости рисковать бы не было, но они у неё постоянно. Из-за этого в прошлом году Мария пропустила много соревнований. Некоторым теннисистам это не мешает успешно выступать на протяжении всего сезона. Тот же Рафаэль Надаль по-прежнему второй в рейтинге, несмотря на обилие травм. Но так могут далеко не все. Поэтому каждый случай индивидуален», — заявил специалист в интервью RT.

Кроме того, он поделился мнением об исходе встречи между россиянкой и датчанкой Каролиной Возняцки, которая может состояться в третьем круге турнира.

«Возняцки ничего выдающегося в последнее время не показывает. Кроме того, ей нужно защищать 2000 рейтинговых очков, что окажет на неё дополнительное давление. Поэтому Мария способна составить достойную конкуренцию датчанке, которая чувствует себя не столь уверенно и находится не в самой лучшей форме», — добавил эксперт.

Ранее Чесноков рассказал о перспективах Дарьи Касаткиной на Australian Open.