Чесноков о теннисистке Касаткиной: для неё любой противник представляет определённую сложность

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Известный тренер Андрей Чесноков рассказал о перспективах 10-й ракетки мира Дарьи Касаткиной на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
Чесноков о теннисистке Касаткиной: для неё любой противник представляет определённую сложность
  • Reuters

«На данный момент для неё любой противник представляет определённую сложность. Так, в первом круге Дарья встретится с Тимеей Бачински, которая будет землю грызть, чтобы одолеть соперницу. Это очень опытная теннисистка, которая имеет в своём активе хорошие победы. Если бы не травма, швейцарка смогла бы удержаться в десятке рейтинга WTA. Поэтому если Касаткина будет играть так же, как и в Брисбене и Сиднее, то у неё мало шансов пройти дальше. Для этого ей необходимо вновь почувствовать уверенность, преодолеть себя», — заявил эксперт в интервью RT.

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