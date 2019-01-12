Тарпищев поделился ожиданиями от старта Шараповой на Australian Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от старта Марии Шараповой на первом в сезоне турнире серии Большого шлема — Australian Open.

«Я считаю, что жеребьёвка для Марии абсолютно нормальная. У женщин сейчас нет явных лидеров, поэтому всё зависит от самой спортсменки. Если она будет в порядке, то всё должно получиться. Главное — психологически вработаться, чтобы состояние было ровным», — приводит слова Тарпищева РИА Новости.

Он отметил, что если Шарапова будет держать свою подачу и будет подавать под 70% и ровно первым мячом, то у неё вряд ли возникнут проблемы в первом круге.

Ранее стала известна соперница Шараповой в первом круге Australian Open.