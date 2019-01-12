Тарпищев поделился ожиданиями от старта Шараповой на Australian Open
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«Я считаю, что жеребьёвка для Марии абсолютно нормальная. У женщин сейчас нет явных лидеров, поэтому всё зависит от самой спортсменки. Если она будет в порядке, то всё должно получиться. Главное — психологически вработаться, чтобы состояние было ровным», — приводит слова Тарпищева РИА Новости.
Он отметил, что если Шарапова будет держать свою подачу и будет подавать под 70% и ровно первым мячом, то у неё вряд ли возникнут проблемы в первом круге.
Ранее стала известна соперница Шараповой в первом круге Australian Open.