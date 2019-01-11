Стала известна соперница Шараповой в первом круге Australian Open
- Reuters
Соперницей бывшей первой ракетки мира станет британка Хэрриет Дарт.
Другие россиянки также узнали своих оппоненток по первому кругу: Вероника Кудерметова встретится с американкой Софьей Кенин, Наталья Вихлянцева сыграет с другой представительницей США Варварой Лепченко, Маргарита Гаспарян будет противостоять с китаянкой Чжу Линь, а Анна Калинская выйдет на корт с Ариной Соболенко из Белоруссии.
Ранее сообщалось, что экс первая ракетка мира Маррей планирует завершить карьеру в 2019 году.
#AusOpen QUALIFIERS placed:— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 11 января 2019 г.
Kenin-KUDERMETOVA
VIKHLYANTSEVA-LEPCHENKO
SWIATEK-Bogdan
Brengle-DOI
MUCHOVA-Ka. Pliskova
ANDREESCU -Osuigwe
ZHU-Gasparyan
GOLUBIC-Svitolina
KALINSKAYA-Sabalenka
SHARMA-Hon
Sharapova-DART
BONAVENTURE-Vickery
PONCHET-Garcia
BADOSA-Birrell
HADDAD-Pera