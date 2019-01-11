Стала известна соперница Шараповой в первом круге Australian Open

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Стало известно, с кем сыграет российская теннисистка Мария Шарапова в первом круге турнира Большого шлема Australian Open.
Стала известна соперница Шараповой в первом круге Australian Open
  • Reuters

Соперницей бывшей первой ракетки мира станет британка Хэрриет Дарт.

Другие россиянки также узнали своих оппоненток по первому кругу: Вероника Кудерметова встретится с американкой Софьей Кенин, Наталья Вихлянцева сыграет с другой представительницей США Варварой Лепченко, Маргарита Гаспарян будет противостоять с китаянкой Чжу Линь, а Анна Калинская выйдет на корт с Ариной Соболенко из Белоруссии.

Ранее сообщалось, что экс первая ракетка мира Маррей планирует завершить карьеру в 2019 году.

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