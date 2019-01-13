Юрлова-Перхт: безумно благодарна команде за такую гонку

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Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт поделилась впечатлениями от победы женской сборной России в эстафетной гонке 4 × 6 км на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.
Юрлова-Перхт: безумно благодарна команде за такую гонку
  • © Eberhard Thonfeld
  • globallookpress.com

«Бежалось средне. Тренеры по трассе говорили, чтобы я не бросала свой темп, не бросалась в погоню за Херрман, так как она очень сильно бегает. Старалась её не отпускать. Наверное, у меня было некое преимущество на стрельбе. Она медленнее стреляла», — приводит слова Юрловой «Матч ТВ».

Она отметила, что после заключительной стрельбы не думала о победе, старалась контролировать отрыв от преследовательниц.

«Я перестраховывалась по трассе. Максимально отрабатывала подъём и максимально медленно отрабатывала спуск, чтобы нигде не оступиться, не упасть. Рада, что удалось справиться. И безумно благодарна команде за такую гонку», — добавила биатлонистка.

Юрлова-Перхт приняла эстафету второй и завершила свой этап первой, тем самым принеся сборной первое за семь лет золото в эстафете.

Ранее Владимир Драчёв заявил, что ожидал от женской сборной России борьбы за призовые места в эстафете.

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