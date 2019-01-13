Драчёв заявил, что ожидал от женской сборной России борьбы за призовые места в эстафете
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- РИА Новости
«Ожидали борьбу за первое — третье места. Не сомневались, что наши девушки готовы. Все очень качественно работают. Может быть, у нас пока ещё нет лидера, но все девушки чётко и ровно прошли по дистанции. Практически безошибочно. Маленькие ошибки в таком ветреном Оберхофе простительны», — приводит слова Драчёва «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что российские биатлонистки завоевали золото в эстафете на этапе Кубка мира впервые за семь лет.