Зобнин приступил к тренировкам без ограничений
- @fcsm_official
Об этом сообщает Twitter московского клуба.
Хавбек получил травму в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов». После этого он был прооперирован в Италии.
В нынешнем сезоне Зобнин вышел на поле в 14 матчах чемпионата России.
Ранее Фернандо выразил мнение, что у «Спартака» есть шансы на победу в РПЛ.
😏 Хорошие новости, красно-белые!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 13 января 2019 г.
Сегодня Роман Зобнин тренируется без ограничений. #Спартак#КрасноБелыеСборы#Spartakpic.twitter.com/nb1a6YwCJc