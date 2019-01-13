Зобнин приступил к тренировкам без ограничений

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин завершил восстановление после травмы мениска левого коленного сустава и начал тренироваться без ограничений.

Об этом сообщает Twitter московского клуба.

Хавбек получил травму в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов». После этого он был прооперирован в Италии.

В нынешнем сезоне Зобнин вышел на поле в 14 матчах чемпионата России.

Ранее Фернандо выразил мнение, что у «Спартака» есть шансы на победу в РПЛ.