Фернандо заявил, что у «Спартака» есть шансы на победу в РПЛ

Полузащитник «Спартака» Фернандо оценил шансы красно-белых выиграть чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2018/19.

«Есть ли шансы на чемпионство? Да, конечно, всегда есть. Разумеется, надо уважать другие клубы, но и у нас очень хорошая команда с хорошими игроками. Сейчас нам нужно работать, у нас есть время, чтобы подготовиться и стать чемпионами», — сказал бразильский футболист в интервью, размещённом на официальном канале московского клуба в YouTube.

За 13 туров до окончания чемпионата РПЛ «Спартак» занимает четвёртую строчку турнирной таблицы с отставанием в шесть очков от лидирующего в ней «Зенита».

Ранее голкипер Александр Селихов рассказал, что готов играть за дубль «Спартака», если ему не удастся пробиться в основной состав команды.