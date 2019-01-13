Фернандо заявил, что у «Спартака» есть шансы на победу в РПЛ
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- РИА Новости
«Есть ли шансы на чемпионство? Да, конечно, всегда есть. Разумеется, надо уважать другие клубы, но и у нас очень хорошая команда с хорошими игроками. Сейчас нам нужно работать, у нас есть время, чтобы подготовиться и стать чемпионами», — сказал бразильский футболист в интервью, размещённом на официальном канале московского клуба в YouTube.
За 13 туров до окончания чемпионата РПЛ «Спартак» занимает четвёртую строчку турнирной таблицы с отставанием в шесть очков от лидирующего в ней «Зенита».
Ранее голкипер Александр Селихов рассказал, что готов играть за дубль «Спартака», если ему не удастся пробиться в основной состав команды.