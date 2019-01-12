Селихов заявил, что готов играть за дубль «Спартака» в случае непопадания в основу

Вратарь московского «Спартака» выразил готовность выступать за дублирующий состав команды, если не будет попадать в основу.

«Если я буду адекватно оценивать ситуацию, буду согласен с тренером, что не готов играть, просто буду ждать своего шанса. Ну и есть дубль, я с удовольствием буду играть за него, если не буду проходить в основу», — цитирует голкипера «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что всё будет зависеть от решения наставника команды Олега Кононова. По мнению игрока, место в воротах основной команды будет зависеть от здоровья голкиперов и того, как они себя проявят.

«Мы просто тренируемся. Работаем, как это было всегда. Приехали на сбор, настроили себя на хорошую работу — вот и посмотрим. Если что, то готов начать с дубля, буду получать игровую практику там», — добавил Селихов.

Ранее Аяз Гулиев объяснил, почему принял решение вернуться в «Спартак».