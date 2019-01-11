Гулиев объяснил, почему принял решение вернуться в «Спартак»
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«Увиделись с Кононовым только здесь, в Дубае. Я слышал, что он наблюдает за мной. Его философия игры была видна ещё в «Краснодаре». Всегда она нравилась, да и «Спартаку» подходит. Понимал, что могу так играть. Пока не говорили лично, но Олег Георгиевич сказал, что это произойдет точно. Я же тут не один, нас много», — цитирует футболиста «Спорт-Экспресс».
Футболист также рассказал, что вряд ли бы вернулся в «Спартак» при Массимо Каррере.
«Думал бы намного дольше над переходом. Тогда была ситуация, что отсутствовало общение с главным тренером. Вообще ни разу с ним не разговаривал», — добавил Гулиев.
Ранее Олег Романцев прокомментировал переход Александра Самедова, Артёма Тимофеева и Жано Ананидзе в «Крылья Советов».