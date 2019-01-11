Романцев прокомментировал переход Самедова, Тимофеева и Жано в «Крылья»

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Самый титулованный тренер в истории московского «Спартака» Олег Романцев прокомментировал переход трёх футболистов команды в самарские «Крылья Советов».
Романцев прокомментировал переход Самедова, Тимофеева и Жано в «Крылья»
  • ©spartak.com

«Не имею права оспаривать это решение главного тренера. Симпатизирую Самедову как коренному спартаковцу. Он качественный футболист и порядочный человек. Может, раскроется по-новому в «Крыльях», — приводит слова легендарного тренера «Спорт-Экспресс».

Романцев отметил, что мало знаком с Тимофеевым, а Жано не может раскрыться из-за постоянных травм.

«У парня есть всё: техника, игровая мысль, быстрота мышления. Кто знает, может, Жано получит игровую практику в «Крыльях» и вернётся в «Спартак» окрепшим. У Дзюбы же получилось!» — добавил Романцев.

Ранее в «Крыльях Советов» подтвердили договорённость со «Спартаком» об аренде Жано Ананидзе.

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