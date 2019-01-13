Спортивный адвокат: отношение к Логинову со стороны других спортсменов несправедливо

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RT
Спортивный адвокат Люсьен Валлони высказался по поводу отношения к российскому биатлонисту Александру Логинову со стороны француза Мартена Фуркада и шведа Себастьяна Самуэльссона.
Спортивный адвокат: отношение к Логинову со стороны других спортсменов несправедливо
  • РИА Новости
  • © Денис Костюченко

«Считаю, что это неспортивное поведение, это несправедливо. Пока у Логинова отрицательные результаты допинг-тестов, остальные спортсмены должны признавать и уважать его как личность, как спортсмена... Сейчас он показывает отличные результаты. Я считаю, что дело в уважении. Я думаю, такое поведение не может быть оправданно», — сказал Валлони в интервью RT.

Логинов, отбывший двухлетнюю дисквалификацию за допинг, одержал победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Фуркад назвал это позором, а Самуэльссон пожал Логинову руку, но позже заявил, что россиянину стоило бы извиниться «перед всей биатлонной семьёй».

Ранее сообщалось, что Фуркад и Бё пожали руку Логинову во время цветочной церемонии после пасьюта в Оберхофе.

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