Руководитель «КамАЗ-мастер» назвал дисквалификацию Каргинова очень жёстким решением

Руководитель российской команды «КамАЗ-мастер» Владимир Чагин считает, что решение организаторов ралли-марафона «Дакар» дисквалифицировать экипаж Андрея Каргинова является очень жёстким.

«Организаторы, конечно, на наше удивление, приняли очень жёсткое решение — дисквалификация экипажа с гонки. Мы крайне удивлены этому решению, но здесь мы его не можем опротестовать», — заявил Чагин в интервью официальному Youtube-каналу коллектива.

Он отметил, что может быть команда опротестует решение, но уже только после завершения ралли.

Напомним, экипаж члена «КамАЗ-мастера» Андрея Каргинова был дисквалифицирован на ралли-марафоне«Дакар» за наезд на зрителя.

На спецучастке между перуанскими городами Такна и Арекипа на одном из сложных подъёмов расположилось большое количество зрителей. Пилот пытался преодолеть подъём и объехать людей. Когда зрители стали разбегаться, один из них споткнулся, и его нога попала под заднее колесо грузовика. Сам пилот узнал о случившемся только по приезде на бивуак.

Ранее сообщалось, что у попавшего под грузовик Каргинова зрителя диагностирован перелом.