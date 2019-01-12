У попавшего под грузовик Каргинова зрителя диагностирован перелом

У зрителя, попавшего под грузовик экипажа под управлением члена российской команды «КамАЗ-мастер» Андрея Каргинова, диагностирован перелом бедренной кости.

Об этом сообщается на официальном сайте ралли-марафона «Дакар».

Отмечается, что после инцидента пострадавшему была оказана первая медицинская помощь, после чего он был доставлен в Арекипу.

Напомним, экипаж члена «КамАЗ-мастера» Андрея Каргинова был дисквалифицирован на ралли-марафоне «Дакар» за наезд на зрителя.

На спецучастке между перуанскими городами Такна и Арекипа на одном из сложных подъёмов расположилось большое количество зрителей. Пилот пытался преодолеть подъём и объехать людей.

Когда зрители стали разбегаться, один из них споткнулся, и его нога попала под заднее колесо грузовика. Сам пилот узнал о случившемся только по приезде на бивуак.

Ранее «КамАЗ-мастер» попросил организаторов «Дакара» ужесточить правила для зрителей.