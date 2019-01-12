«КамАЗ-мастер» попросил у организаторов ралли «Дакар» ужесточения правил для зрителей

Российская команда «КамАЗ-мастер» заявила организаторам ралли-марафона «Дакар» о пожелании ужесточить меры безопасности для зрителей.

«Состоялась встреча руководства команды и организаторов, и этот вопрос в том числе был проговорён. Было высказано пожелание, чтобы организаторы приняли больше мер для контроля над зрителями в зоне проведения гонки», — приводит слова пресс-атташе российской команды Эрика Хайруллина ТАСС.

Напомним, что экипаж члена «КамАЗ-мастер» Андрей Каргинов был дисквалифицирован на ралли-марафоне «Дакар» за наезд на зрителя.

На спецучастке между перуанскими городами Такной и Арекипой на одном из сложных подъёмов расположилось большое количество зрителей. Пилот пытался преодолеть подъём и объехать людей.

Когда зрители стали разбегаться, один из них споткнулся, и его нога попала под заднее колесо грузовика. Состояние пострадавшего остаётся неизвестным. Сам пилот узнал о случившемся только по приезде на бивуак.

Ранее сообщалось, что «КамАЗ-мастер» готов помочь попавшему под грузовик Каргинова зрителю.