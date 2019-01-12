Свищёв сравнил Фуркада с западными политиками из-за слов про Логинова
- Reuters
«Фуркад берёт пример с западных политиков и действует исключительно в рамках двойных стандартов», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что Фуркад обвиняет Логинова, но защищал уличённую в употреблении допинга норвежскую лыжницу Терезу Йохауг.
«Логинов уже понёс наказание, выступает как чистый спортсмен и обыгрывает Фуркада на совершенно законных основаниях. Слова Фуркада полностью укладываются в западную политику нагнетания атмосферы неприятия и даже ненависти к российским атлетам», — сказал Свищёв.
Напомним, что Фуркад назвал позором победу Логинова на этапе КМ.
Ранее в соцсетях с негодованием отреагировали на скандальное высказывание Фуркада в адрес Логинова.