Свищёв сравнил Фуркада с западными политиками из-за слов про Логинова

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Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал высказывание французского биатлониста Мартена Фуркада по поводу победы россиянина Александра Логинова в спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Свищёв сравнил Фуркада с западными политиками из-за слов про Логинова
  • Reuters

«Фуркад берёт пример с западных политиков и действует исключительно в рамках двойных стандартов», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что Фуркад обвиняет Логинова, но защищал уличённую в употреблении допинга норвежскую лыжницу Терезу Йохауг.

«Логинов уже понёс наказание, выступает как чистый спортсмен и обыгрывает Фуркада на совершенно законных основаниях. Слова Фуркада полностью укладываются в западную политику нагнетания атмосферы неприятия и даже ненависти к российским атлетам», — сказал Свищёв.

Напомним, что Фуркад назвал позором победу Логинова на этапе КМ.

Ранее в соцсетях с негодованием отреагировали на скандальное высказывание Фуркада в адрес Логинова.

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